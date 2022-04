Australian Open skriver ligestillingshistorie i golf

- Det her er virkelig et kup for australsk golf. Det er en enestående mulighed for spillet, og det vil løfte de to turneringer til et nyt niveau, siger chefen for Golf Australia, James Sutherland, ifølge AFP.

- Vi har kæmpe forventninger til begivenheden. Dette nye format giver springbrættet til en fantastisk hyldest til golf. Og ændringen harmonerer med vores nye nationale strategi og vores mål om at appellere til nye publikummer.

Turneringen er en del af DP World Tour, tidligere kendt som European Tour. Den afvikles 1.-4. december.