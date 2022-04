Dansk sensation: Holger Rune slog den olympiske mester

Holger Runes toppræstation kulminerede med et stolt smil og to knyttede næver, da han endegyldigt havde vundet kampen 6-2, 6-3. Dermed er den 18-årige Holger Rune videre til kvartfinalen i en ATP-turnering for anden gang i karrieren. Den bliver spillet på fredag, hvor danskeren samtidig fylder 19 år.

»Jeg elsker den her turnering, jeg nyder virkelig at være her - det er lidt de samme forhold som i Danmark,« sagde Holger Rune med et stolt smil i det officielle vinderinterview.

Især i andet sæt begyndte Alexander Zverev tydeligvis at blive mere desperat efter at finde løsninger, mens det tyske publikum forsøgte at klappe humør ind i deres hjemmebanefavorit. Omvendt kunne de fleste af dem heller ikke lade være med at applaudere ned mod hans rival, der stædigt blev ved med at holde sit høje niveau.