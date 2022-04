Djokovic slog russer og bookede første finaleplads i år

Verdensetteren Novak Djokovic er næsten fire måneder inde i 2022 klar til sin første ATP-finale i år.

På hjemmebanen i Beograd vandt serberen lørdag semifinalen i Serbia Open mod russeren Karen Khachanov i tre sæt.

Modstanderen, der rangerer som nummer 26 i verden, blev besejret med 4-6, 6-1, 6-2.

Djokovic kom skidt fra start, og det endte da også med, at Khachanov vandt første sæt. Men serberen begyndte at vise tegn på, at formen så småt er ved at indfinde sig efter en sen start på sæsonen.