Russisk tennises kalder udelukkelse for diskrimination

All England Club, der arrangerer Wimbledon, slog onsdag fast, at man ikke være med til at fremme Ruslands interesser. Derudover er beslutningen taget til fordel for spillere og tilskueres sikkerhed.

- Vi anerkender, at det er hårdt for de enkelte spillere, der bliver påvirket, og det er ærgerligt, at de skal lide under det russiske regimes handlinger.

- Vi mener ikke, det giver mening at fortsætte på andre måder, sagde Ian Hewitt, der er formand for All England Club.

Også verdensetteren Noval Djokovic har kritiseret Wimbledons udelukkelse af russere og hviderussere. Han kaldte onsdag den for ”skør”.

- Tennisspillerne har intet med det (Ruslands invasion af Ukraine, red.) at gøre. Når politik og sport bliver blandet sammen, er resultatet ikke godt, sagde Djokovic ifølge AFP.