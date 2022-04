Danske tennisdebutanter slog Georgien og klarede skærene

Tauson er Danmarks klart bedst placerede tennisspiller på kvindesiden som nummer 38 i verden.

Selv hvis Tauson ikke bliver en del af truppen i de kommende år, er der krummer i holdet, mener Jens Anker Andersen.

- Jeg synes, at vi har vist, at vi som absolut minimum har vist, at vi hører til her med det klart yngste hold. Jeg synes, vi skal gå hjem og træne videre et års tid, og så må vi se, om Clara spiller eller ej.

- Det har vi desværre ikke så meget indflydelse på. Vi håber selvfølgelig, at hun har lyst til at stille op, men ellers synes jeg, vi har en rigtig fed trup, lyder det fra holdkaptajnen.