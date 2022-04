Danske tenniskvinder fik store klø i Billie Jean King Cup

Danmarks tenniskvinder tabte onsdag for tredje dag i træk i turneringen Billie Jean King Cup, som afvikles fra mandag til fredag i Tyrkiet.

Som ventet var gruppefavoritten Ungarn en for stor mundfuld for de unge danskere, og det sluttede 3-0 uden for alvor at have været spændende.

16-årige Rebecca Munk Mortensen åbnede dysten med et 0-6, 1-6-nederlag til verdens nummer 140, Réka Jani, i en kamp, der varede blot 47 minutter.