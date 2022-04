Turneringssejr har sendt Rune 12 pladser op ad ranglisten

Teenageren havde en begivenhedsrig weekend. Lørdag besejrede han Francesco Passaro i finalen i Sanremo, før han senere samme dag tog hul på kvalifikationen til Masters-turneringen i Monte Carlo.

Også her lykkedes det danskeren at hente en sejr, og han viste ingen tegn på tunge stænger, da han søndag fulgte op med at slå Maxime Cressy fra USA.