Holger Rune tanker selvtillid med første titel i 2022

Til gengæld varede kampen to timer, og det var nok lidt længere, end Rune havde håbet på.

Senere lørdag venter en ny kamp for Holger Rune, der er tilmeldt kvalifikationen til Masters-turneringen i Monte Carlo.

Her står teenageren over for den 14 år ældre Radu Albot fra Moldova.

Byen i Monaco ligger godt en times kørsel fra den norditalienske by, og kampen er sat til at begynde omkring klokken 17.

Spørgsmålet er dog, hvor meget lørdagens tidlige anstrengelser vil sidde i danskerens krop.