Spansk tenniskomet nedlagde nordmand og vandt i Miami

I marts nåede han semifinalen i den prestigefyldte turnering i Indian Wells, og på baggrund af de mange flotte bedrifter er Alcaraz skudt op ad verdensranglisten.

På et år er han gået fra at være nummer 133 til mandag at ligge på 11.-pladsen. Casper Ruud hopper mandag en plads op fra ottende- til syvendepladsen.

Nordmanden startede godt i finalen og kom foran 3-0 takket være et servebrud. Men Alcaraz kom igen, brød nordmanden og fik derefter udlignet til 4-4.

Det endte altså også med spansk sætsejr. Alcaraz vandt i Ruuds udlæg til 6-5. I egen serv tog spanieren så sættet efter undervejs i partiet at have afværget en norsk breakbold.