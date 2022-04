Polak slog Osaka og tog tredje store triumf i træk

Polakken, der aktuelt er nummer to på verdensranglisten, kan med rette kalde sig dronningen af international kvindetennis lige nu. På mandag rykker hun således op på verdensranglistens førsteplads takket være Ashleigh Bartys uventede karrierestop for nylig.

Naomi Osaka lader til at være på vej tilbage til tennistoppen efter et turbulent 2021, hvor japaneren tog en pause fra sporten. Det, kombineret med en række sløje resultater, har ført til, at hun er røget helt ned på verdensranglistens 77.-plads.

Mandag tager hun dog et pænt hop op til 36.-pladsen, hvilket er to pladser foran danske Clara Tausons nye placering.