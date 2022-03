Utilpas Clara Tauson gav op i første runde i Miami

Undervejs i opgøret blev Tauson tilset på sidelinjen, og hun gav udtryk for, at hun ikke følte sig godt tilpas i den trykkende varme i Florida-storbyen, før hun til sidst opgav at fortsætte.

Tauson fik ellers en god start i det første møde med kineseren nogensinde. Danskeren bragte sig på 2-1 på sin anden breakbold i kampen, og kort efter brød hun igen til stillingen 4-1.

Så begyndte nedturen.

Tauson havde svært ved at finde løsninger, når Zhang satte hende under pres, og hun fik sværere og sværere ved at følge med.