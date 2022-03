Rygproblemer tvang Holger Rune fra banen i Miami

Efter at have tabt første sæt til verdens nummer 372, Shintaro Mochizuki, gav danskeren op efter at have fået behandling.

18-årige Holger Rune, der er nummer 88 på verdensranglisten, skulle igennem kvalifikationen ved at slå Shintaro Mochizuki og efterfølgende Mikhail Kukushkin for at nå hovedturneringen.

Det kommer dog ikke til at ske.

Holger Rune startede ellers kampen med at vinde de første fire dueller. Men efter at han havde tabt fire partier i stræk, måtte han have behandling.