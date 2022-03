Holger Rune trak sig fra kvalifikationskamp i Miami

Tennisspilleren Holger Rune trak sig mandag aften dansk tid fra sin kamp i kvalifikationen til ATP-turneringen Miami Open.

Efter at have tabt første sæt til verdens nummer 372, Shintaro Mochizuki, gav danskeren op efter at have fået behandling.

Som nummer 88 på verdensranglisten skulle Holger Rune igennem kvalifikationen. Ud over at slå japanske Mochizuki skulle danskeren have besejret Mikhail Kukushkin fra Kasakhstan for at nå hovedturneringen.