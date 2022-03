Monfils sparkede detroniseret verdensetter ud af Indian Wells

Daniil Medvedev så ud til at være i kontrol, efter at han uden de helt store problemer vandt første sæt.

Men Monfils ville det altså anderledes og brød Medvedevs serv til en føring på 3-1. Føringen blev dog udlignet til 3-3, men Monfils tog sættet ganske overbevisende derefter.

I tredje sæt blev Medvedev frustreret, og Monfils udnyttede det til at komme foran med 4-0. Derefter kom Medvedev også på tavlen, men Monfils brød endnu engang russerens serv.

Ved stillingen 5-1 spillede de to et langt parti, hvor Monfils havde hele fire matchbolde, inden han i femte forsøg lykkedes med at hive sejren i land.