Holger Rune er videre til anden runde i Indian Wells

I forhold til de to spilleres placering på verdensranglisten var den 23-årige Humbert på papiret favorit, da han er nummer 42, mens Rune er nummer 86.

Men danskeren var tilsyneladende toptunet til kampen, hvor han vandt samtlige sine servepartier.

Begge holdt deres første to servepartier, hvorefter den 18-årige Rune brød Humbert og bragte sig foran 3-2. Humbert formåede ikke at bryde tilbage, og Rune snuppede første sæt, da han foran 5-3 igen brød modstanderen.

I andet sæt var Holger Rune hurtig til at sætte Humbert under pres, da han efter at have servet første parti hjem fulgte op ved at bryde franskmanden i dennes første serv.