Tauson vandt sin debutkamp ved Indian Wells over brasilianer

Men ved stillingen 5-2 til Tauson kom danskeren i problemer, og på sin fjerde breakbold slog brasilianeren til og brød Tausons serv. Brasilianeren reducerede dermed til 3-5 og holdt liv i kampen.

Tauson misbrugte herefter sin første matchbold, da hun sendte bolden i nettet. Men den danske teenager slog til i andet forsøg og tog sejren over den 25-årige brasilianer.

I tredje runde venter der Clara Tauson hård modstand, når hun søndag skal møde polske Iga Swiatek, der ligger nummer fire på verdensranglisten. Tauson er nummer 40.

De to har kun mødt hinanden en enkelt gang før. Det var tilbage i 2019, og her vandt Swiatek i to sæt.