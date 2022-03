Wozniacki bliver tv-kommentator i Indian Wells og Miami

- Dette er et af mine yndlingstider på tennissæsonen. Jeg har gode minder fra begge turneringer, siger Caroline Wozniacki ifølge Tennisconnected.

Wozniacki vandt Indian Wells i 2011 og nåede også frem til finalen i 2010 og 2013. I 2017 nåede hun finalen i Miami Open.

De to turneringer regnes som værende nogle af de største inden for tennissporten næstefter de fire store grand slam-turneringer Wimbledon, French Open, Australian Open og US Open.

Indian Wells afvikles i byen af samme navn, som ligger omkring 185 kilometer fra det centrale Los Angeles. Turneringen afvikles i år i perioden fra 7. til 20. marts.