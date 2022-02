Tauson nedbryder OL-guldvinder i ujævn og hård kamp

Den 19-årige danske tennisspiller Clara Tauson tog en stor sejr søndag, da hun spillede sig videre til anden runde af WTA-turneringen i Doha. I en næsten to timer lang kamp lykkedes det danskeren at få skovlen under den olympiske mester Belinda Bencic i en afvekslende kamp med cifrene 6-4, 3-6 og 6-3. - Det var en meget hård kamp. Jeg ved, at Belinda spiller godt, så jeg var nødt til at levere mit bedste spil. Og det gjorde jeg undervejs, siger Tauson til WTA’s hjemmeside.

I næste runder venter den tredjeseedede spanier Paula Badosa, som er oversidder i første runde. - Jeg har selvtillid, men alle kampe på dette niveau er virkelig svære, så jeg må bare gøre mit bedste, lyder det fra danskeren. Begge spillere kom fint fra land i egne servepartier, men i danskerens tredje serveparti gik det galt for Tauson. Bencic satte sig på spillet med sine tunge slag og rykkede hurtigt i front med 40-0. Tauson fik afværget den første, men på Bencic’ anden breakbold bragte hun sig på 4-2.

Den danske teenager slog dog hurtigt tilbage. I efterfølgende serveparti spillede hun sig frem til to breakbolde og udnyttede den første. Momentum var tippet i dansk favør, og frustrationerne begyndte at indfinde sig hos schweizeren. Da hun nede 0-30 i egen serv missede et oplagt smash, smed hun ketsjeren i jorden. Det fulgte hun op med en dobbeltfejl, og så var Tauson oppe med et brud og foran 5-4. Hun var endnu mere kølig, da sættet skulle lukkes. Fra 15-0 hamrede hun tre serveesser afsted, tog det fjerde parti på stribe og hjemtog første sæt. Andet sæt åbnede meget ujævnt for de to spillere. Bencic afværgede to breakbolde, kun for at blive brudt alligevel. Lige efter bragte Tauson sig på 40-0 i egen serv og virkede helt ovenpå - dog kun for at smide det væk og blive brudt til 1-1.

Nu var det pludselig schweizeren, som var ovenpå. Hun bragte sig på 3-1 med endnu et break og sled sig på 4-1. Det kunne Tauson ikke vende trods muligheder for at bryde tilbage. Kampen måtte ud i et afgørende sæt. Her tippede vægtskålen igen. Clara Tauson kom tidligt i sættet op med et servegennembrud, og ved fortsat at serve stærkt selv holdt hun Bencic på afstand på scoretavlen. Hun holdt serven frem til 5-2 og dermed tre chancer for at afgøre kampen - i hvert fald én chance i egen serv. Bencic holdt sin egen serv, men den unge dansker var kølig, da afgørelsen skulle falde i egen serv.

