Holger Rune kæmpede sig videre i Marseille

Rune, der rangerer som nummer 90 i verden, fik en skidt start på kampen og var i problemer i første sæt, hvor han blev brudt to gange i sin egen serv.

I sin første kamp leverede den 18-årige dansker et comeback mod den fire år ældre belgier Zizou Bergs og vandt 1-6, 6-3, 6-4.

I andet sæt rejste danskeren sig og fik udlignet til 1-1 i sæt, inden han til sidst kørte sejren hjem over verdensranglistens nummer 169.

Sejren var Holger Runes første på ATP Touren siden begyndelsen af januar, hvor han vandt to kvalifikationskampe forud for en turnering i Adelaide. Her blev han dog sendt ud i første runde.

Det blev også til et exit efter en enkelt kamp i Australian Open.

Efterfølgende er Holger Rune også blevet ekspederet tidligt ud af turneringer i Cordoba og Buenos Aires.