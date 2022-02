Holger Rune føler sig chikaneret af fans efter exit

Holger Rune fik tirsdag aften at mærke, at han var oppe imod en hjemmebanefavorit, da han røg ud af Argentina Open.

- Argentina Open er en smuk turnering, men desværre var der ikke en god atmosfære, da jeg spillede, skriver Holger Rune.

- Jeg kan ikke lide, at folk råber ”hold kæft” til mig under kampen, eller at publikum bevidst laver støj, når jeg server.

- Det var mangel på respekt over for mig og sporten, skriver Holger Rune, som roser dommeren for at prøve at appellere til respekt.

Undervejs i opgøret tyssede han i frustration på de argentinske fans, som han også skændtes med.

Holger Rune fortæller, at han har fuld forståelse for, at fans bakker op, når hjemmebanefavoritten er i kamp.