Historisk Nadal var tæt på ikke at spille Australian Open

Den 35-årige spanier nedkæmpede i finalen russeren Daniil Medvedev, der vandt de to første sæt, inden Nadal iværksatte et stort comeback foran et begejstret publikum i Melbourne.

- Jeg kan ikke takke nok for den støtte, jeg har fået her. Det er uden tvivl en af de mest emotionelle måneder i min karriere, og at jeg har fået den støtte vil jeg bære i mit hjerte for altid, siger han.

Rafael Nadal takkede også sit bagland for at have været der gennem det seneste halvandet år, hvor han flere gange har ramt bunden mentalt.

- Uden jer ville intet af det her have været muligt, siger han.

Det er snart halvandet år siden, at Rafael Nadal senest vandt en grand slam-turnering. Det skete, da han vandt French Open i 2020 på favoritunderlaget, der er grus.

På grund af de senere års skadehistorik indrømmer han, at dette års Australian Open meget vel kunne have været det sidste. Det har søndagens triumf måske ændret på.

- For halvanden måned siden ville jeg sige, at det her kunne blive mit sidste Australian Open. Men nu er der masser af energi til at fortsætte - så mange tak. Jeg kan ikke forklare de følelser, jeg har nu. Jeg vil gøre mit bedste for at komme tilbage næste år, siger han.