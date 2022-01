Holger Rune tager på pointjagt i Sydamerika

Efter at have indledt sæson i Australien rykker det danske tennistalent Holger Rune nu til en ny verdensdel for at jagte point til verdensranglisten.

Onsdag satte han kursen mod Sydamerika, hvor han efter planen skal deltage i tre ATP-turneringer inden for den næste måned.

På menuen er først Cordoba Open i Argentina, dernæst Argentina Open og til sidste Chile Open.