Djokovic øjner sæsonstart: Tilmeldt turnering i Dubai

Turneringen spilles, som navnet afslører, i Dubai og kræver ikke, at deltagere er vaccineret mod coronavirus. Det var netop Djokovics status som uvaccineret, som efter en lang proces i Australien førte til, at han ikke kunne deltage i Australian Open.

Det kan blive besværligt for Novak Djokovic at være lige så aktiv fremover, som han plejer at være, hvis han ikke vil lade sig vaccinere.

I flere lande er det således et krav for at få lov til at rejse ind. I sidste uge meddelte det franske sportsministerium, at sportsudøvere skal være vaccineret for at kunne deltage i turneringer på fransk grund.