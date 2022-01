Genopstået amerikaner har sendt ny favorit ud af Australian Open

26-årige Keys har tidligere ligget nummer syv på verdensranglisten og været i finalen i US Open, men de senere år er hun faldet ned på en plads som nummer 51.

Mod spanske Badosa viste hun dog, at der stadig gemmer sig en dygtig tennisspiller i hende, da hun besejrede verdens nummer seks i to sæt med cifrene 6-3, 6-1 på Rod Laver Arena.

- Jeg er så glad for at være tilbage. Jeg var så ked af at gå glip af sidste års turnering foran dette fantastiske publikum på denne fantastiske bane, siger Keys, der missede sidste års Australian Open på grund af corona, efter kampen.

Amerikaneren har i dette års turnering allerede sendt en topspiller ud af turneringen, da hun i første runde besejrede 11.-seedede Sofia Kenin.