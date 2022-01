Holger Rune har nået målet om at komme i top-100

Midt i skuffelsen over at være ude af grand slam-turneringen Australian Open kan Holger Rune trøste sig med, at han nu er at finde i top-100 i verden.

På mandagens officielle verdensrangliste i tennis for herrer er Holger Rune nummer 99. Dermed er han rykket tre placeringer op. Det fremgår af ATP’s hjemmeside.

Ranglisten har ikke nået at tage højde for kampene i Australian Open, så det er resultaterne forinden, listen er bygget på.