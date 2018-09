12 personer fra brandstation skal dele stor lottogevinst

Det var en lottoklub fra Samsø, der i weekenden slap af sted med en gevinst på 5 millioner skattefri kroner, oplyser Danske Spil.

Den store lottogevinst skal deles af 12 personer, som alle arbejder hos Samsø Redningskorps. 10 af dem er reddere, mens de sidste to arbejder på redningstjenestens kontor.

»Det er jo helt fantastisk, at vi er så mange, der har fået gavn af gevinsten. Vi har en medarbejder, der er flyttet til Samsø for en måneds tid siden med sin kone og små børn. Der er mange omkostninger ved sådan en flytning, så han kommer på arbejde hver dag i øjeblikket med julelys i øjnene, kan du tro,« fortæller Søren Peter Kjeldahl, der ejer den private redningstjeneste, til Danske Spil.

Vinder af 10 lottomillioner: »Jeg orker ikke sådan noget misundelses-noget«

I lottoklubben spiller man ud fra et særligt system, hvor alle har været med til at udpege nogle yndlingstal. Kuponerne bliver hver måned betalt over lønnen.

»På den måde kan der ikke ske fejl eller misforståelser. Og der er da et par stykker, der ærgrer sig over, at de ikke har været med i klubben – og som stærkt overvejer at melde sig ind,« påpeger Søren Peter Kjeldahl.

Selvom lottotallene blev trukket lørdag aften, var det først et døgn senere, at man blev klar over, at det var lottoklubben, der havde vundet.

Der er et par stykker, der ærgrer sig over, at de ikke har været med i klubben – og som stærkt overvejer at melde sig ind. Søren Peter Kjeldahl, ejer af Samsø Redningskorps Der er et par stykker, der ærgrer sig over, at de ikke har været med i klubben – og som stærkt overvejer at melde sig ind.

Lottoklubbens formand, Bent, var nemlig på ferie på Kreta og havde i den forbindelse givet sin mor ansvaret for at tjekke kuponerne, mens han var væk.

Da hun blev klar over, at den ene kupon var særdeles værdifuld, blev der sendt bud efter Søren Peter Kjeldahl. Hun skulle nemlig ikke nyde godt af at sidde inde med noget, der var så meget værd.

Fakta: De ti største lottogevinster i danmarkshistorien

Med gevinsten på 5 millioner kroner får hver af de 12 af lottoklubbens medlemmer 416.000 kroner. Klubben har endnu ikke haft mulighed for samlet at fejre gevinsten.

»Bent og to andre er på ferie. Så vi venter til alle er hjemme igen. Så skal vi selvfølgelig ud at spise alle sammen – også med kærester og ægtefæller,« fortæller Søren Peter Kjeldahl.