Over en halv milliard kroner på højkant i Eurojackpot: »Vi skriver lotteri-historie lige nu«

Tanken om over en halv milliard ekstra på bankbogen er noget, der formentlig kan tage pusten fra de fleste.

Ikke desto mindre er det, hvad en heldig spiller fredag har mulighed for at vinde, når vindertallene i det fælleseuropæiske lotterispil Eurojackpot bliver trukket.

Dansker har vundet over 13 millioner kroner i Eurojackpot

For første gang siden Eurojackpot i 2012 rullede kuglerne for første gang, er der nemlig for fjerde uge i træk 570 mio. kr. i 1. præmiepuljen.

»Vi skriver lotteri-historie lige nu. Fire uger med en max-pulje er helt uvirkeligt. I denne uge er der 570 mio. kr. i 1. præmie og 145 mio. kr. i 2. præmie på Eurojackpot, så det er tid til at drømme de store drømme,« udtaler Pernille Wendel Mehl, adm. direktør for Danske Lotteri Spil, der udbyder Eurojackpot herhjemme, i en pressemeddelelse.

Det er blot to uger siden, at en heldig dansker vandt 2. præmien på 46 mio. kr. i det europæiske lotterispil.

Vinderen har siden da meldt sig, men ønsker at være anonym. Vinderkuponen blev købt i Føtex på Vesterbro i København.

De har lige vundet 114 mio – og ønsker sig en ny tandbørste, nye tagrender og lidt tætningslister

Hos Danske Lotterispil håber man da også, at det er en dansker, som formår at hive de mange millioner hjem fredag.

»Statistisk set kan man jo vinde både 1. præmien og 2. præmien på en kupon og dermed få i alt 715 mio. kr.,« lyder det fra Pernille Wendel Mehl, der fortsætter:

»Det er måske et vildt scenarie, men jeg håber virkelig, at det er en kupon solgt i Danmark, der vinder, så vi igen kan uddele en af de helt store præmier til vores spillere, og hvem ved, om vi slår den hidtidige rekord for den højest udbetalte gevinst i Danmark. Den nuværende rekord er 315 mio. kr.«

John Vincent Nilsson vandt millioner og købte en campingplads: »Millioner gør dig ikke lykkelig – de gør ting lettere« Ældre er bedre end unge til at håndtere en stor gevinst.

Indtil videre har 93 danskere prøvet at blive Eurojackpot-millionærer siden 2012. Tilsammen har de vundet mere end 1 mia. kr.

Blandt vinderne er et ældre ægtepar fra Ølsted i Nordsjælland. I januar sidste år vandt de 114 mio. kr. på deres Eurojackpot-kupon.

Det glade par, Leif og Aase, fortalte glædeligt om, hvordan det var at være nyudklækkede lottomillionærer i Brugsen i Ølsted, hvor de havde købt vinderkuponen, der indbragte dem 114 mio. kr. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Nedenfor kan du se en liste over de 10 største Eurojackpot-gevinster, der er blevet vundet i Danmark: