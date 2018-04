Vinder af fem lottomillioner: »Jeg får ikke selv gavn af dem«

En ældre mand fra Vallensbæk Kommune blev særdeles overrasket, da han for nylig fik tjekket sin Lotto-kupon i det lokale supermarked.

Beskeden fra ekspedienten var, at han havde vundet over 10.000 kr.

Og efter et kort besøg i banken stod det klart for manden, der er i midten af 80'erne, at han havde vundet ikke mindre end 5.173.270 kr.

Selv beskriver han sig som en »rigtig spillefugl«.

Normalt holder han nøje øje med Lotto-trækningerne onsdag, fredag og lørdag og tjekker efterfølgende de udtrukne tal på tekst-tv og sammenligner dem med sine egne kuponer.

»Man skal jo have tiden til at gå med et eller andet. Og så er det også hyggeligt at få en lille snak med forhandleren, når man står nede i kiosken,« forklarer manden over for Danske Spil og fortsætter:

»Jeg har prøvet rigtig mange ting i mit liv. Jeg har rejst rundt i verden og har oplevet alt, hvad der skulle opleves. Men at vinde fem millioner. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Det er meget spændende. Selvom jeg jo ikke selv får gavn af dem.«

Den nyslåede lottomillionær har planer om at bruge lidt af pengene på at rejse, men ellers er det datteren, der efter alt at dømme, får mest ud af den store gevinst.

»Hvor jeg nok tager det ret stille og roligt, så er min datter meget, meget glad. Hun har været igennem en svær tid med sygdom og skilsmisse - noget som har taget hårdt på hende og hendes økonomi. Oveni har hun tre børn, hvoraf den ældste skal konfirmeres sidst på måneden. Og det koster jo en del med sådan en fest,« lyder det fra manden, der er glad for at kunne hjælpe sin datter økonomisk.

Han påpeger over for Danske Spil, at datteren dog ikke får lov til at »sløse pengene væk«. For at sikre, at det ikke sker, har han planer om at få en advokat til at »se på det hele«.