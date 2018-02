Efterlyst lottomillionær fundet: Vil forkæle sig selv med ekstra benplads i flyveren

Siden den 27. januar har Føtex i Kalundborg efterspurgt vinderen af lottogevinst på svimlende tre millioner kroner.

Nu har vinderen endelig meldt sig. Det drejer sig om en kvinde i 70'erne bosat i Kalundborg Kommune.



Kvinden forklarede til TV Øst, at hun ikke havde regnet med, at hun skulle være den heldige lottomillionær, eftersom hun kun plejede at vinde en pakke kaffe til banko.

Derfor skyndte hun sig i banken inden lukketid, da den unge pige i kiosken fortalte hende, at gevinsten var større, end hvad de måtte udbetale til hende.

»Jeg skyndte mig i banken, og heldigvis syntes min bankdame, at det var så fantastisk, at hun ikke havde noget imod lidt overarbejde. Og da hun fortalte mig om gevinstens størrelse, begyndte jeg for alvor at svede. Jeg var sgu bange for, at jeg fik en blodprop. Det har jeg prøvet en gang, og det var ikke sjovt,« lød det fra kvinden.

Kvinden har ikke planer om at fråse de mange millioner væk, men fortæller, at hun har planer om at bruge gevinsten på at betale gælden af sit hus og dele resten med sine nærmeste familiemedlemmer.

»Min datter bor i USA, og jeg ringede med det samme til hende og fortalte de gode nyheder. Hun var jo ved at skvatte ned af stolen og troede, at jeg var blevet skingrende skør,« udtalte lottovinderen sig til Danske Spil.

Snart går turen over Atlanten for at besøge datteren, og efter den kontante saltvandsindsprøjtning har kvinden da også i tankerne at forkæle sig selv lidt ekstra på flyveturen.

»SAS har det der SAS PLUS, hvor der er god plads til benene og meget bedre sæder. Det vil jeg simpelthen unde mig selv fra nu af. Jeg er jo trods alt oppe i årene.«