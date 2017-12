Når dronningen søndag sætter sig ved skrivebordet på Amalienborg for at holde sin årlige nytårstale, tror et flertal af danske spilfugle, at hun vil sige ord som "Aarhus" og "Kulturhovedstad". Det skriver bettingsitet NordicBet i en pressemeddelelse.

»Nytårstalen er notorisk svær for os at spå om. Vores kunder har som regel en skarpere fornemmelse for, hvad dronningen har på dagsordenen, så vi er naturligvis spændte på, om de har spået rigtigt. Vi har da også måtte halvere oddset på "Aarhus", da der er en stor tro på, at byen igen i år bliver nævnt,« udtaler Thomas Holm, der er pressechef hos NordicBet

På bettingsitet får man i skrivende stund man odds 1,75 på ordene "Aarhus" og "Kulturhovedstad".

Ifølge Thomas Holm tror flere spillere, at Dronningens tale kan blive historisk.

»Vi får en del indskud på, at dronningen benytter talen til at abdicere som den første monark nogensinde, ligesom vi modtager en del på, at 'søens folk' nævnes. Det vil i så fald være første gang, at hendes majestæt bruger lige præcis den vending,« siger Thomas Holm.

Hos Danske Spil er der mere end 250 ord, man kan spille på. Her ligger "Aarhus/Århus" lige nu til odds 1,50, mens "Kulturhovedstad" giver odds 1,65.

»Blandt de mange ord, som vi har odds på, giver fake news odds 100,00, og vælger dronningen at tale om bitcoins, så er der chance for at vinde pengene 200,00 gange tilbage, udtaler Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig hos Danske Spil i en pressemeddelelse.

Skal man spille konservativt peger han på gamle kendinge som ordene "Kronprinsparret" (odds 1,50, red.) eller "Nytårshilsen" (odds 1,15, red.), som dronningen har nævnt i omkring halvdelen af de i alt 45 nytårstaler, hun har holdt siden 1972.

Et ord som Danske Spils egne ordsættere i år har særlig tiltro til er "reformationen«:

»2017 er 500 års jubilæum for reformationen, og dronningen er Den Danske Folkekirkes overhoved, så derfor vurderer vi det også som overvejende sandsynligt, at dronningen nævner reformationen, hvilket odds 1,40 også indikerer,« siger Peter Emmike Rasmussen.

Er man den lidt mere gamblende type, kan man også satse på, at dronningen nævner ord som "apple pay" og "despacito" til odds 500 eller "tindertirsdag" og "verdens bedste fodboldrejse" - til odds 1000.