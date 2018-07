Seks Lotto-millioner havnede på et tørt sted: Og så gav vinderen en is til kollegerne

Hvad ville du gøre, hvis du vandt seks mio. kr. i Lotto?

Det spørgsmål er vi nok mange, som har tænkt over. For en kvinde fra Kolding lød svaret: Jeg giver is til alle mine kolleger.

- Jeg begyndte bare at hyle. Og kiggede op i himlen og sagde ”TAK,” fortæller den heldige spiller til Danske Spil.

Kvinden har spillet med en blanding af sine egne og nogle tal, hun har arvet fra sin mor.

- Vi har været igennem flere hårde følelsesmæssige ting i vores liv. Blandt andet mistede jeg min mor på en meget tragisk baggrund. Så disse penge skal bare bringe ny glæde og nye muligheder ind i vores liv.

Kvinden har dog lovet sin chef, at hun ikke siger op, nu hvor hun er blevet millionær.

- Nej, vores hverdag fortsætter som hidtil. Men det giver jo en mulighed for, at blive pensioneret lidt før, hvis man får brug for det. Men jeg elsker mit job. De har været så søde og glade på mine vegne, så i dag giver jeg is til alle, der er på arbejde.

Foreløbig er det kun parrets nærmeste venner og kvindens kollegaer, der har hørt om gevinsten, da hun gerne vil overbringe nyheden personligt til sine børn, bonusbørn og søstre.

Og hvad skal de mange millioner ellers bruges til?

- Drømmen har altid været en Volvo XC 90, men den kan ikke være garagen. Så jeg køber nok en XC60 i stedet for. Og min mand vil gerne have en motorcykel. Derudover skal haven shines op, og vi skal forkæle børn, svigerbørn og børnebørn. Jeg tror blandt andet, vi skal ud at rejse sammen, siger Lottomillionæren, der tilføjer, at der nu også bliver råd til at holde kobberbryllup uden at skulle bekymre sig om regningen.