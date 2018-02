Eurojackpot-millionær er efter flere uger fundet: Hans store ønske kan dog ikke købes for penge

Vinderen af de 13.188.299 kr. i Eurojackpot fra Kvickly i Albertslund er endelig fundet. Det skete i samme uge, som det europæiske lotteri er nået op på en ny førstepræmiepulje på hele 570 mio. kr.

Manden vil være anonym, men vil dog gerne afsløre, at han er førtidspensionist og single.

Et af hans store ønsker kan dog ikke købes for penge.

»Jeg vil jo gerne have en kæreste. jeg synes bare, damerne plejer at være rimelig dyre i drift. Men nu har jeg da råd til at være lidt med,« siger han og griner.

»Jeg måtte lige samle tankerne. Jeg har aldrig haft mange penge og har bare været vant til at klare mig, for det der nu var hver måned. Så jeg har svært ved at tro, at dette virkelig er sket for mig. Jeg skal lige sluge kartoflen,« siger mangemillionæren ifølge en pressemeddelelse fra Danske Spil.

I Kvickly i Albertslund spærrede de øjnene op, da manden kom og ville have tjekket sin kupon. De havde nemlig i flere uger vidst, at kuponen med den store gevinst var købt hos dem.

»Vi plejer at joke med, at hvis jeg vinder, så er der flødeskumskager til medarbejderne i kiosken. Og da hun så, at der var en stor gevinst på over 9.999 kr., så kunne hun jo nok godt regne ud, at det var mig, som de havde ventet på. Så hun så helt mærkelig ud i ansigtet og sendte mig videre hen til banken. Der fortalte de mig, hvor højt beløbet egentlig var. Der fik jeg godt nok sommerfugle i maven.«

For lige at sunde sig over den store gevinst besluttede den heldige "kartoffel" at drikke en guldøl og tog derefter "sin gamle far" med på en gåtur.

Mon ikke de to herrer her fik lejlighed til at få sig en rigtig mandesnak om damer og andre dyre ønsker i tilværelsen?