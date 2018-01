Spillebranche: Bonusser er nødvendige for at konkurrere

Socialdemokratiets forslag om at begrænse spilleselskabernes muligheder for at give kunderne bonusser vinder ikke megen gehør i selskabernes brancheforening, Danish Online Gaming Association (Doga).

Her afviser direktør Morten Rønde først og fremmest påstanden om, at det er bonusserne og deres størrelse, der er med til at skabe flere ludomaner.

Han forklarer også, at bonusserne er en nødvendighed, hvis selskaberne skal have mulighed for at konkurrere indbyrdes.

- Det er ofte de samme produkter, man spiller på, fordi de fleste selskaber får deres spilleautomater og andre produkter fra eksterne leverandører.

- Derfor er konkurrenceparametrene i nogle tilfælde begrænset til de bonusser, som man giver sine kunder.

- Det svarer til en rabat, man giver spillerne, og det ville være ærgerligt, hvis det skulle begrænses for meget, siger Morten Rønde.

Bonusserne bliver typisk tildelt nye kunder, der for eksempel modtager 500 kroner i bonus, når de indsætter 500 kroner.

For at trække bonussen ud, skal man imidlertid gennemspille beløbet et vist antal gange med risiko for, at alle pengene går tabt.

Socialdemokratiet foreslår helt konkret at begrænse bonussers størrelse til 1000 kroner.

Det er dog ifølge Morten Rønde de færreste selskaber, der tilbyder bonusser, som er større.

Til gengæld medgiver han, at nogle af frispilningskravene måske kan være svære at forstå.

- Jeg kan sagtens følge kravet om, at vilkårene skal være mere gennemsigtige. Det kan kun være i alles interesse.

- Men selskaberne er allerede omfattet af markedsføringslovens betingelser, som reglerne er nu, siger Morten Rønde.

Det danske spillemarked var et monopol frem til 2012, hvor det blev liberaliseret.

Ifølge Spillemyndigheden er der i dag 27 selskaber, der har licens til at drive onlinekasino.