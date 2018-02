Team Danmark-boss: Vinter-OL har været en skuffelse

De vinterolympiske lege i Pyeongchang har ifølge Team Danmark været en dansk skuffelse.

De to danske curlinghold endte på sidstepladsen, og det blev til en lang række bundplaceringer i de forskellige skidiscipliner.

Lyspunktet var speedskateren Viktor Hald Thorups femteplads.

- Vi må se i øjnene, at vi ikke er en vintersportsnation.

- Det er ikke tilfredsstillende at stå herude med rigtig mange sidstepladser, siger Team Danmark-direktør Lone Hansen.

- Vi kan ikke være tilfredse med, at vi har to curlinghold, der ender på sidstepladsen.

Forventningerne til det kvindelige curlinghold var ikke store, da det først blev samlet for få måneder siden og lidt overraskende kvalificerede sig til legene i Pyeongchang.

- De kom med på et hængende hår, så deres præstation havde vi nok forventet, siger Lone Hansen om skipper Madeleine Dupont og resten af kvindeholdet, der endte på tiendepladsen.

Anderledes forholdt det sig for mændene, der i 2016 vandt VM-sølv. I Sydkorea blev Rasmus Stjerne og co. nummer ti.

- Vi havde en målsætning om, at mændene skulle gå efter medaljer. Et acceptabelt niveau var en top-6-placering, og det er skuffende, at de endte sidst, siger Team Danmark-direktøren.

- Vi laver samarbejdsperioder for fire år ad gangen, og nu skal vi hjem og evaluere, om satsningen er den rigtige. Det er endnu for tidligt at sige, hvad vi gør i den næste periode, siger hun.

De danske speedskatere gjorde det til gengæld lovende i Pyeongchang med en femteplads til Viktor Hald Thorup og en 13.-plads til Stefan Due Schmidt i fællesstarten.

Speedskaterne fik vist, at det er muligt for Danmark at komme tæt på medaljer med få midler.

Team Danmark har blot investeret 250.000 kroner i de danske speedskatere i månederne frem mod vinter-OL, mens Team Danmark har brugt godt fem millioner kroner på curling over de seneste fire år.

- Team Danmarks opgave er at prioritere. Vi skal tilbage og evaluere, før vi ser på, hvad vi investerer i for den næste periode.

- Vores opgave er at støtte op om det, der har et internationalt potentiale i forhold til at gøre sig gældende i toppen, siger Lone Hansen.

Danmark stillede med 17 deltagere ved vinterlegene i Sydkorea, der slutter søndag.

Danmark har blot vundet en enkelt medalje i historien ved vinter-OL. Det var i 1998, da det kvindelige danske curlinghold tog sølv i Nagano.