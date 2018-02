Dobbelt dansk i OL-finale

Først snuppede Viktor Hald Thorup en lidt overraskende finaleplads i mændenes massestart i hurtigløb på skøjter, da han blev nummer fire i sin semifinale ved Vinter-OL.

Nu står det klart, at han får selskab af Stefan Due Schmidt, som i sin semifinale blev nummer to efter new zealandske Peter Michael.

Det var en 2. plads i den fjerde og sidste spurt, der sendte Stefan Due Schmidt videre til finalen, som løbes kl. 14:00 dansk tid.

Viktor Hald Thorup klar til OL-finale

Mens der ikke var store forhåbninger til de to herrer, var der det til den kvindelige løber Elena Møller Rigas.

Efter en andenplads i den sidste World Cup-afdeling op til OL og en femteplads på verdensranglisten, lignede Elena Møller Rigas et godt bud på en dansk OL-finalist.

Desværre for hende var hun sølle en hundrededel af et sekund, eller det yderste af en skøjteklinge, fra at komme med.