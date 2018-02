Viktor Hald Thorup klar til OL-finale

Sølle en hundrededel af et sekund var den danske fanebærer fra at kvalificere sig til finalen.

Der er mulighed for endnu en dansker i finalen, når Stefan Due Schmidt kl 13:00 løber med i det andet semifinaleheat.

Med en fjerdeplads i sit semifinale-heat lykkedes det danske Viktor Hald Thorup at kvalificere sig til mændenes finale i massestart i hurtigløb på skøjter.

