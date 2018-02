Donald Trumps datter, Ivanka Trump, er ankommet til vinter-OL i Pyeongchang, Sydkorea. Ifølge Det Hvide Hus' presse, er Ivanka Trump mødt op på opfordring af hendes far og den olympiske komité.

Det skriver BBC.

Formålet med besøget er, at præsidentdatteren skal overvære den officielle afslutningsceremoni, der finder sted d. 25. februar.

Nordkorea har også sendt nogle af de personer, der er tættest på Kim Jong-un til den Sydkoreanske OL-by. Den nordkoreanske General Kim Yong-chol skal ligeledes overvære søndagens afslutningsceremoni. Det er er dog ikke planlagt noget møde mellem USA og Nordkorea

Men selvom der ikke er et planlagt møde mellem Nordkorea og USA, skal den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, spise middag med Ivanka Trump fredag aften.

USA's vicepræsident delte VIP-boks med søster til Nordkoreas leder

»Vi ser frem til at lykønske USAs hold, og til at fejre alt det holdet har opnået,« siger Ivanka Trump i en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus.

Donald Trumps pressesekræter, Sara Sanders, er også blandt de delegerede fra USA, der skal overvære den vinterolympiske afslutningsceremoni.

USA havde også sendt delegerede til vinter-OL i forbindelse med åbningsceremonien. Da var det vicepræsident Mike Pence, der fik mulighed for at overvære det festlige show. Her havde Nordkorea sendt Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong. Der var her planlagt et officielt møde, men ifølge amerikanske medier trak Nordkorea sig fra mødet i sidste øjeblik.