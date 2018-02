Som nordkoreansk atlet vil man gøre meget for at komme hjem med æren i behold. Æren kan dog blive svær at redde for den nordkoreanske skøjteløber Jong Kwang Bom. Ved det syvende heat i disciplinen shorttrack speedskating fik han nemlig ikke den bedste start.

Det skriver amerikanske Newsweek.

Den 16-årige nordkoreaner faldt på den glatte is kort efter start. Men han var tæt på at sikre sig, at han ikke var den eneste, der skulle lide den ubelejlige skæbne. Efter den unge skøjteløber var faldet på isen, strakte han sin højre arm, og greb efter sin japanske rival, Keita Watanabes, ene skøjte.

Det lykkedes dog ikke for Jong Kwang Bom at tage modstanderen med ned. Der sås dog tvivl om, hvorvidt motivet var at fælde modstanderen, eller at fremtvinge et omløb. Det sidste endte dog med at være tilfældet, og de mandlige skøjteløbere måtte ud i et omløb.

Det andet forsøg blev dog ikke nogen større succes end det forrige for den unge Jong Kwang Bom. Denne gang stødte han flere gange ind i Watanabe, før han igen landede på den sydkoreanske is. Den amerikanske skøjteløber, Thomas Insuk Hong, snublede over Jong Kwang Bom, men kom derefter i mål alligevel.

Jong Kwang Bom blev herefter diskvalificeret, og japanske Watanabe og sydkoreanske Hwang kvalificerede sig til kvartfinalen.