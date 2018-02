Dansker efter slalomskuffelse: Det burde ikke kunne ske

Den danske alpine skiløber Casper Dyrbye var både skuffet og uforstående efter sit sidste løb ved vinter-OL i Pyeongchang.

Her var danskeren i herrernes slalomkonkurrence på vej mod et fint, første gennemløb, da hans ene ski pludselig klikkede af lige før målstregen.

- Jeg havde en plan, om at jeg skulle give den gas, men også fokusere på det tekniske, som jeg er god til. Det gav pote, og jeg kom meget godt ned over de svære passager, siger han og fortsætter:

- Og da jeg så kom derned, hvor der næsten ikke var mere, der kunne gå galt, så ryger min ski af. Det er bare pisse ærgerligt, for det burde ikke kunne ske. Jeg havde endda sat mine bindinger højere op, end jeg plejer.

Uheldet betyder, at Casper Dyrbye ikke deltager i andet gennemløb ved herrernes slalomløb. Og dermed er han færdig ved vinter-OL.

- Jeg er super glad for, at jeg har kunnet opleve det hele. Men det er selvfølgelig en lidt trist følelse at slutte af med. Jeg ville rigtig gerne have kørt andet gennemløb og lavet et godt resultat.

- Men jeg tager hele oplevelsen med, og jeg har fået mere viden om, hvad der skal til for at blande sig i toppen. Og så ses vi forhåbentlig i Beijing om fire år, siger han med henvisning til vinter-OL i 2022.

Danske Casper Dyrbye fik OL-debut tidligere under legene i Pyeongchang.

Det skete, da han i herrernes storslalom blev nummer 60. Det var lidt bedre end danskerens seedning som nummer 76.

I torsdagens slalomkonkurrence satte norske Henrik Kristoffersen bedste tid i første gennemløb.

Den østrigske favorit Marcel Hirscher led til gengæld samme skæbne som Casper Dyrbye, da han styrtede og dermed ikke kvalificerede sig til andet gennemløb.