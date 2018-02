Medie: Russisk OL-bronzevinder testet positiv for doping

Det var muligvis på et ulovligt grundlag, at det russiske hold i mixed curling vandt bronze ved vinter-OL i Pyeongchang.

Ifølge det russiske medie Sport-Express er der fundet spor af det ulovlige præparat meldonium i en dopingprøve fra Alexander Krushelnitskiy, der udgjorde halvdelen af det russiske mixedhold.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Alexander Krushelnitskiy benyttede sig ifølge Sport-Express af meldonium, indtil det fra 2016 blev forbudt.

Russerne vandt bronzekampen i mixed curling over Norge.

Under legene i Pyeongchang stiller Rusland op under det olympiske flag, da Rusland som nation er udelukket af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), da landet tidligere har haft et statskontrolleret dopingprogram.

Fra officielt hold er der endnu ikke meldt noget ud om resultatet af Krushelnitskiys dopingprøve, men det kan komme, når der foreligger en resultat af B-prøven.

- Vi forventer, at der kommer et resultat af B-prøven inden for de næste 24 timer, siger en talsmand fra det russiske OL-hold søndag formiddag ifølge AFP.

Talsmanden vil dog ikke bekræfte, at der er tale om den mandlige curlingspiller, men at man har modtaget underretning om et muligt brud på antidopingreglerne.

Meldonium er hjertemedicin, men kan være præstationsfremmende. En lang række idrætsudøvere - heriblandt den russiske tennisstjerne Maria Sharapova - blev fældet, da de fortsat benyttede stoffet, efter det var gjort ulovligt.