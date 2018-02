Norge triumferede i herrernes langrendsstafet

Norges stafethold i langrend sikrede sig søndag guld på herrernes 4 x 10 kilometer.

Guldmedaljen blev vundet foran russerne, der officielt kørte for Det Olympiske Hold, mens Frankrig tog sig af bronzen.

De 40 kilometer blev ganske jævnbyrdige og med skiftende føringer, men norske Johannes Klæbo satte tingene på plads med en glimrende slutspurt.

Med lidt mere end en kilometer til målstregen satte han Denis Spitsov, og russeren kunne ikke svare tilbage.

Klæbo slog øjeblikkeligt et hul til russeren og havde endda overskud til at gribe et norsk flag på opløbsstrækningen.

Nordmanden krydsede målstregen i tiden 1 time, 33 minutter og 4 sekunder, mens russeren kom i mål ti sekunder senere.

Yderligere 27 sekunder gik, før Frankrig var i mål.

Finland tog fjerdepladsen, mens Sverige, der har vundet i disciplinen ved de to seneste OL, sluttede som nummer fem.

Norge er nu på ni guldmedaljer ved OL i sydkoreanske Pyeongchang. Dermed fører Norge an sammen med Tyskland, der har samme antal.