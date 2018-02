De første atleter er ramt af olympisk omgangssyge

Atleter, der har været ramt af sygdommen, har lov til at deltage i konkurrencer, hvis de føler sig friske.

Den schweiziske OL-delegation oplyser, at de ramte er freestyleskiløberne Fabian Bösch og Elias Ambühl.

To schweiziske skiløbere er de første idrætsudøvere, der med sikkerhed er ramt af den virus, der i mere end en uge har floreret i det olympiske område i Pyeongchang.

To schweizere er blevet syge med norovirus. Det er første gang, sygdommen har ramt de aktive ved OL.

