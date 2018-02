Olympisk skistjerne ender uden medalje i favoritløb

Den 22-årige amerikaner kan dog trøste sig med, at hun torsdag vandt storslalom og dermed fordoblede sin samling af olympiske guldmedaljer.

Næsten lige så stor en overraskelse som Shiffrins nedtur var, at bronzemedaljen gik til den blot 20-årige Katharina Gallhuber fra Østrig.

Hun sluttede på fjerdepladsen og måtte se svenske Frida Hansdotter løbe med den guldmedalje, Shiffrin selv vandt i Sotji for fire år siden.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her