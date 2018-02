Stort tidstab undrer dansk OL-håb: Følte det gik bedre

- Jeg tror måske, jeg har været lidt for langsom i nogle af svingene, så jeg tabte tid hele vejen. Jeg må kigge på det, siger Christoffer Faarup.

- Jeg ved ikke, hvad det er. Nogle snakker om, at der var kommet noget modvind på midterstykket, så dem med høje startnumre kørte langsommere.

Allerede fredag har han mulighed for oprejsning i super-G-løbet, men først skal han analysere styrtløbsskuffelsen.

Tiden rakte til en placering som nummer 36, hvilket er et godt stykke fra ambitionen om en placering i top-20.

- Jeg var længere efter, end jeg håbede og forventede og også længere, end jeg følte, min kørsel var til. Det er jeg super, super ærgerlig over, siger Christoffer Faarup.

- Jeg kørte ok, selv om jeg lavede lidt småfejl. Jeg kom i mål med en god følelse, men så kunne jeg se, at jeg var absurd langt efter.

Hobro-løberen kørte over målstregen med en følelse af, at det var gået godt, men humøret sank, da han så sin tid.

Den danske skiløber Christoffer Faarup er forundret over, at han var 4,23 sekunder langsommere end guldvinder Aksel Lund Svindal i OL-styrtløbet natten til torsdag.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her