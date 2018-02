Dansk skiløber åbnede med top-20-tid i OL-kombination

Han nåede slet ikke at komme på isen:

Samme dag var Martin Møller skrevet på startlisten til 30 kilometer skiathlon. Den dansk-grønlandske veteran blev dog syg og valgte at trække sig fra konkurrencen.

Faarup skulle allerede have været i aktion i søndags, men måtte se styrtløbet blive udsat på grund af kraftig blæst.

Tirsdag er vejret dog markant bedre, og det betød også, at den danske delegation med et par dages forsinkelse har meldt sig ind i de aktives rækker ved legene.

Med afviklingen af første del af kombinationen lykkedes det endelig at få taget hul på alpindisciplinerne, efter at hård vind har udsat flere konkurrencer på OL's første dage.

Ikke mindst fordi styrtløbet blev afkortet på grund af vindforholdene. Derfor fik fartkørerne ikke så stort et forspring til slalomspecialisterne som normalt.

To af de store favoritter, franskmanden Alexis Pinturault og østrigeren Marcel Hirscher, ligger henholdsvis nummer 10 og 12 og har gode muligheder for en topplacering.

Det kostede nogle småfejl, men han fik samtidig så god fart i skiene, at han kunne køre i mål i den bedste tredjedel af de 65 startende.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her