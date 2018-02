Fælles koreansk OL-hold fik bøllebank på isen

I 1500 meter på kortbane blev Choe Un-song nummer fem i sit indledende heat, og det var ikke nok til at gå videre.

Under fredagens åbningsceremoni marcherede Nord- og Sydkoreas udøvere sammen ind på stadion.

Alina Muller scorede fire gange, mens Phoebe Stänz og Lara Stalder fik pucken i nettet to gange hver.

I både første og anden periode scorede schweizerne tre gange, mens koreanerne slap to mål mere ind i tredje og sidste periode.

Schweiz vandt med hele 8-0 over det koreanske kvindelandshold i ishockey ved vinter-OL i Pyeongchang.

Det første fælles koreanske hold i den olympiske historie indkasserede lørdag et stort nederlag i debuten.

