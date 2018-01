Russisk speedskater afviser OL-invitation

En russisk speedskater afviser at stille op ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang, efter at flere af hendes holdkammerater er blevet nægtet adgang til legene.

Olga Graf har truffet den kontroversielle beslutning, fordi hun mener, at hendes landsmænd er blevet ofre for et beskidt politisk spil.

Ved vinter-OL i Sotji i 2014 snuppede Olga Graf to bronzemedaljer, og hun har tidligere haft som målsætning at vinde flere medaljer i Sydkorea.

IOC har udelukket 111 russiske atleter fra vinter-OL

En af medaljerne håbede Olga Graf at kæmpe om i disciplinen holdforfølgelse, men det er ikke længere muligt, da hun mangler sine holdkammerater. Derfor ønsker hun ikke at deltage i nogen disciplin.

- Alle mine forhåbninger om at kæmpe for at komme på det olympiske podium er dømt til ikke at blive realiseret, fordi sport er blevet til en brik i forhandlinger i et beskidt politisk spil, skriver hun.

Olga Graf er den første russer til at afvise en invitation fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Det betyder, at der nu er 168 russere, som skal deltage ved vinterlegene under neutralt flag.

Rusland er som nation udelukket fra vinter-OL som en konsekvens af dopingskandalen i landet.

Men for at beskytte rene russiske atleter har IOC givet grønt lys til, at nogle russiske atleter kan stille op under neutralt flag, hvis de lever op til en række krav.