IOC tillader 169 russere at deltage ved vinter-OL

169 russiske atleter kan stille op til vinter-OL, der begynder 9. februar i sydkoreanske Pyeongchang.

Det meddeler Ruslands Olympiske Komité (OAR) torsdag ifølge flere nyhedsbureauer.

Den Internationale Olympiske Komite (IOC) oplyste 19. januar, at den havde reduceret gruppen af russiske atleter, der må konkurrere til vinter-OL.

Her blev antallet af forhåndstilmeldte russiske atleter reduceret fra 500 til 389, men det forlød, at tallet kunne komme længere ned, når dopingmistanken mod de resterende atleter blev undersøgt yderligere.

IOC om russiske OL-deltagere: Alle er tjekket omhyggeligt

De 169 atleter må blandt andet ikke tidligere have været dømt for dopingbrug.

Rusland er udelukket fra vinter-OL som en konsekvens af dopingskandalen i landet, men for at beskytte rene russiske atleter har IOC tidligere tilladt, at nogle russiske atleter kan stille op under neutralt flag i Sydkorea, hvis de lever op til en række krav.

- En ansøgning er netop blevet godkendt, der omhandler 169 atleter. Desværre er nogle af de førende atleter ikke inkluderet, siger Stanislav Pozdnyakov, der er vicepræsident i OAR ifølge AFP.