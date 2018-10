Ferraris Vettel efterlyser sund fornuft efter straf

Ferrari-køreren Sebastian Vettel brokker sig over de regler, der gav ham en straf efter den første af to træninger fredag i Austin, Texas.

Tyskeren satte farten op, mens der blev viftet med røde flag.

Det skyldtes, at Charles Leclerc havde skovlet grus med ind på banen efter at være kørt uden for den regnvåde bane.

Forseelsen betød, at Vettel, som kæmper for at vinde VM-serien, blev tildelt en straf på tre startplaceringer i søndagens grandprix.

Han kan derfor i bedste fald starte det amerikanske grandprix i fjerde position, og det ærgrer ham.

- Jeg synes, der mangler noget sund fornuft, i forhold til de regler vi har, siger han ifølge motorsportweek.com.

- De sagde, jeg var 27,7 sekunder om at sænke farten. Jeg så det røde flag, sænkede farten, kiggede rundt for at se, om en bil var kørt ind i muren, eller om der var nogen ved sving ni eller ti, og satte så farten betydeligt ned.

- At sige, jeg ikke fulgte reglerne, fordi jeg var præcis 27,7 sekunder om det, synes jeg, er forkert. Jeg mener, at jeg sænkede farten og kiggede mig omkring, siger han.

Begge træninger blev delvist spoleret af regn, og særligt bemærkelsesværdigt stod det til i den anden træning, hvor omkring halvdelen af feltet slet ikke havde været ude, da der manglende ti minutter.

Blandt dem var Kevin Magnussen. Danskeren holdt sig ligefrem i garagen under hele sessionen.

Det samme gjorde hans Haas-kollega Romain Grosjean samt Carlos Sainz (Renault), Red Bulls Daniel Ricciardo og Mercedes' Valtteri Bottas.

Magnussen og tidligere Formel 1-stjerne støtter nyt projekt: Nu skal der være plads til kvinder i Formel 1 En ny motorløbsserie kun for kvinder får opbakning fra bl.a. Kevin Magnussen og en ekspert. Kvinder kan sagtens gøre sig gældende i Formel 1, lyder det.

De kunne se Lewis Hamilton sætte den anden trænings bedste tid foran Pierre Gasly (Toro Rosso).

Hamilton fører VM-ræset med 331 point foran Vettel, som har 264 point. På ottendepladsen finder man Magnussen med 53 point.

Formel 1-kørerne træner endnu en gang lørdag, før det senere samme dag går løs med kvalifikationen. Søndag gælder det kampen om point i grandprixet.