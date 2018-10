Magnussen glæder sig til rodeotur på hjemmebane

Den amerikanske delstat Texas, hvor myten om Det Vilde Vesten udspringer fra, danner søndag ramme om en af sæsonens sidste grandprixer.

På det forudgående pressemøde havde Kevin Magnussen da også ladet sig tydeligt inspirere af de geografiske omgivelser.

»Banen i USA er en af de få nye baner, som jeg virkelig nyder. Sektor et er fantastisk. Der er nogle gode momenter, hvor du kan overhale og udnytte slipstrømmen. Det er en sjov bane at køre på, hvor det går meget op og ned. Der sker en masse, og det er lidt som en rodeotur,« sagde danskeren.

VM-stillingen 1. Lewis Hamilton, Mercedes, 331 point 2. Sebastian Vettel, Ferrari, 264 point 3. Valtteri Bottas, Mercedes, 207 point 4. Kimi Räikkönen, Ferrari, 196 point 5. Max Verstappen, Red Bull, 173 point 6. Daniel Ricciardo, Red Bull, 146 point 7. Sergio Perez, Forze India, 53 point 8. Kevin Magnussen, Haas, 53 point 9. Nico Hülkenberg, Renault, 53 point 10. Fernando Alonso, McLaren, 50 point

Kevin Magnussen forklarede videre, at han trods de knap 8.000 kilometers afstand til Danmark altid føler sig på hjemmebane, når det amerikanske Haas-team kommer på besøg i staterne.

Kevin Magnussen vil imponere Haas' amerikanske fans

Her ventes det, at mange tusinde fans møder op for at støtte deres nationale Formel 1-team på Circuit of The Americas-banen uden for hovedstaden Austin, og det er ifølge danskeren med til at give motivationen et nøk op.





Fuld fart frem

Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wulff, medgiver, at man også i motorsport kan have gavn af en hjemmebanefordel.

Men det afgørende for Kevin Magnussen bliver derimod, at han slipper tøjlerne fra det seneste grandprix i Japan, hvor han skuffende måtte udgå.

»Haas-teamet indtog en mere forsvarende rolle i Japan, men hvis man bare sørger for at køre hurtigere end modstanderne, bliver man ikke påkørt, som det skete for Kevin. Et angreb er som bekendt det bedste forsvar,« forklarer Thomas Wulff.

Han mener, at både Kevin Magnussen og Haas-makkeren Romain Grosjean skal have point ved det amerikanske grandprix, for at det kan betegnes som en succesfuld weekend.

Efter 17 af de 21 grandprixer, som sæsonen byder på, ligger Magnussen på ottendepladsen i VM-tabellen, mens Grosjean må tage til takke med en 13.-plads. Tilsammen har de to allerede sikret Haas den bedste sæson i holdets korte historie.

Søndag kl. 20.10 vil det vise sig, om den danske Formel 1-racer formår at tøjle den uregerlige mekaniske tyr i Texas, når starten går på det amerikanske grandprix.